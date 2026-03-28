Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина подвела итоги своего выступления в произвольной программе на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию.  Спортсменка заняла 12-е место, набрав в целом 187,53 балла.

Софья Самоделкина

«Чувствую себя неплохо, но я немного расстроена из-за своей произвольной программы.  Она не была по-настоящему плохой, но и не была такой уж хорошей.  Все нормально, но, думаю, на тренировках я каталась лучше.  Тренер сказал, что у нас есть причины, по которым я показала такое выступление.

Травма все еще беспокоит меня.  У меня повреждено колено, и иногда я тренируюсь всего по часу в день.  Поэтому, думаю, сейчас я поеду домой.  Надеюсь, что восстановлю колено.  Я хочу восстановить свой организм.  Я просто хочу отдохнуть.

Сегодня я действительно боролась и очень этим горжусь.  После того как сорвала лутц, я подумала: "Боже мой, это же был мой самый дорогой каскад".  Я знаю, что флип-тулуп был не лучшим, но я все равно пошла на него и боролась за него.  Я горжусь этим», — цитирует фигуристку Golden Skate.