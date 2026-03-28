Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошёл в историю НБА, став первым игроком, который отдал результативную передачу своему сыну в официальном матче лиги.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Это произошло в игре регулярного чемпионата, где «Лейкерс» на домашней площадке уверенно обыграли «Бруклин Нетс» со счётом 116:99. Джеймс-старший записал на свой счёт 14 очков, шесть подборов и восемь ассистов. Один из них пришёлся на трёхочковый бросок Бронни Джеймса во второй четверти.

Леброну сейчас 41 год. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, а также по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона и финальной серии. Его сын Бронни, которому 21 год, выступает за основную команду «Лейкерс» с сезона-2024/25.