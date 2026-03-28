Юрий Каминский покинет мужскую сборную России по биатлону по окончании этого сезона.

«Союз биатлонистов России информирует о том, что по окончании спортивного сезона 2025/2026 Юрий Каминский завершает свою работу в сборной России по биатлону. От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — говорится в заявлении на сайте Союза биатлонистов России.

На своей нынешней должности Каминский трудится с мая 2020 года. Ранее он успешно работал в лыжной сборной России и был главным тренером сборной Казахстана.