Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассматривает возможность отмены «Бриллиантовой лиги» в катарской столице Дохе, но пока не приняла окончательное решение по этому соревнованию.

Приз на «Бриллиантовой лиге» globallookpress.com

«Этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе, который должен состояться 8 мая, в настоящее время остается в наших планах. "Бриллиантовая лига" продолжает следить за ситуацией в Дохе, работая в тесном сотрудничестве с организаторами соревнований, Федерацией легкой атлетики Катара, соответствующими органами власти Катара и World Athletics.

Безопасность спортсменов и зрителей является нашей главной заботой, и мы также изучаем альтернативные варианты со всеми заинтересованными сторонами. Окончательное решение будет принято не позднее, чем за месяц до запланированной даты», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

В результате конфликта на Ближнем Востоке нарушено авиасообщение в регионе, и есть угроза вооружённого конфликта.