В центральной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своём паркете потерпел поражение от питерского «Зенита» со счётом 77:85 (23:10, 12:33, 19:16, 23:17).

Ксавьер Мун

В составе хозяев стоит выделить центрового Маркуса Бингема (20 очков + 6 подборов + 3 передачи + 3 блок‑шота + 2 перехвата).

Лучшим у «Зенита» был атакующий защитник Ксавьер Мун (27 очков + 2 подбора + 1 передача).

После этой победы у питерского клуба стало 24 победы в 34 матчах, он идёт третьим в таблице.  УНИКС (28-5) — второй.