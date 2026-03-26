В центральной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своём паркете потерпел поражение от питерского «Зенита» со счётом 77:85 (23:10, 12:33, 19:16, 23:17).
В составе хозяев стоит выделить центрового Маркуса Бингема (20 очков + 6 подборов + 3 передачи + 3 блок‑шота + 2 перехвата).
Лучшим у «Зенита» был атакующий защитник Ксавьер Мун (27 очков + 2 подбора + 1 передача).
После этой победы у питерского клуба стало 24 победы в 34 матчах, он идёт третьим в таблице. УНИКС (28-5) — второй.