«Лейкерс» обыграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:130.

Лука Дончич

Разыгрывающий защитник Лука Дончич стал главным героем матча, набрав 43 очка и став самым результативным игроком встречи.

«Сан-Антонио» на выезде уверенно переиграл «Мемфис» со счетом 123:98.

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков и 15 подборов.

«Вашингтон» разгромил «Юту» — 133:110.

Форвард «Уизардс» Джулиан Риз записал на свой счёт дабл-дабл — 26 очков и 17 подборов.

«Голден Стэйт» на своём паркете оказался сильнее «Бруклина» — 109:106.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы.

«Денвер» дома обыграл «Даллас» со счетом 142:135.

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррей выдал мощный матч с 53 очками, а центровой Никола Йокич оформил впечатляющий трипл-дабл: 23 очка, 21 подбор и 19 передач.

Результаты матчей игрового дня НБА 26 марта

«Детройт» — «Атланта» — 129:130 OT

«Индиана» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:137

«Филадельфия» — «Чикаго» — 157:137

«Бостон» — «Оклахома» — 119:109

«Кливленд» — «Майами» — 103:120

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 98:123

«Юта» — «Вашингтон» — 110:133

«Миннесота» — «Хьюстон» — 110:108 OT

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 109:106

«Денвер» — «Даллас» — 142:135

«Портленд» — «Милуоки» — 130:99

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто» — 119:94