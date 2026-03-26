«Лейкерс» обыграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:130.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич стал главным героем матча, набрав 43 очка и став самым результативным игроком встречи.
«Сан-Антонио» на выезде уверенно переиграл «Мемфис» со счетом 123:98.
Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков и 15 подборов.
«Вашингтон» разгромил «Юту» — 133:110.
Форвард «Уизардс» Джулиан Риз записал на свой счёт дабл-дабл — 26 очков и 17 подборов.
«Голден Стэйт» на своём паркете оказался сильнее «Бруклина» — 109:106.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы.
«Денвер» дома обыграл «Даллас» со счетом 142:135.
Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррей выдал мощный матч с 53 очками, а центровой Никола Йокич оформил впечатляющий трипл-дабл: 23 очка, 21 подбор и 19 передач.
Результаты матчей игрового дня НБА 26 марта
«Детройт» — «Атланта» — 129:130 OT
«Индиана» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:137
«Филадельфия» — «Чикаго» — 157:137
«Бостон» — «Оклахома» — 119:109
«Кливленд» — «Майами» — 103:120
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 98:123
«Юта» — «Вашингтон» — 110:133
«Миннесота» — «Хьюстон» — 110:108 OT
«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 109:106
«Денвер» — «Даллас» — 142:135
«Портленд» — «Милуоки» — 130:99
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто» — 119:94