Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич выдал очередной мощный матч, набрав 43 очка во встрече регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (137:130).

Этот результат позволил словенцу повторить уникальное достижение Майкла Джордана — в среднем набирать по 40 очков за шесть подряд выездных матчей. Ранее подобное удавалось только легендарному американцу в 1986 году.

В сезоне-2025/26 Дончич демонстрирует стабильно высокий уровень: в среднем он набирает 33,6 очка, делает 7,8 подбора и отдаёт 8,3 передачи за игру.