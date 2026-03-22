В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» обыграл «Самару» со счетом 80:75. Встреча завершилась с результатом 16:13, 15:21, 27:17 и 22:24 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал российский форвард «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Попов, который набрал 35 очков, сделал 5 подборов, 1 перехват и допустил 6 потерь. Его коэффициент эффективности составил «+31».
Среди игроков «Самары» особенно выделился российский защитник Никита Михайловский. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и допустил 4 потери. Его коэффициент эффективности был «+22».