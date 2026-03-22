В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА встретился с «Бетсити Пармой». Армейцы одержали победу со счетом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17).

Мело Тримбл globallookpress.com

Лучшим игроком матча в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл, который набрал 16 очков, сделал два подбора, 10 передач, один перехват и допустил две потери. Его коэффициент эффективности составил «+25».

В составе «Бетсити Пармы» самым результативным игроком стал американский центровой Террелл Картер, который набрал 17 очков и сделал девять подборов. Он также отдал шесть передач, один перехват и допустил семь потерь. Коэффициент полезности Картера составил «+27».