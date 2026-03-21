«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Нью-Йорку» со счётом 92:93. Судьба напряженной встречи решилась в концовке, где «Никс» сумели вырвать минимальную победу.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил игру из-за травмы. Ранее стало известно, что 20-летний баскетболист из-за выбыл до конца сезона.
«Денвер» на своем паркете обыграл «Торонто» — 121:115. Хозяева провели результативную встречу и уверенно довели дело до победы.
Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй, набравший 31 очко и сыгравший ключевую роль в успехе «Наггетс».