По итогам заседания Паралимпийского комитета России Павел Рожков переизбран на должность президента ещё на четыре года, сообщает сайт ПКР.

Выборы проходили сегодня, 20 марта, в Подольске.

68‑летний Рожков был единственным кандидатом на эту должность и был единогласно поддержан. Председателем исполнительного комитета организации был избран Артём Торопчин, генеральным секретарём — Андрей Строкин.

Во главе ПКР Рожков находится с марта 2022 года. В сентябре 2025 года при его непосредственном участии Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

На недавней Паралимпиаде‑2026 в Италии Россия была представлена шестью спортсменами со своим флагом и гимном. В итоговом зачёте россияне заняли третье место, выиграв 8 золотых медалей, одну серебряную и три бронзовые.