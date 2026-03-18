«Шарлотт» на своей площадке уверенно обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:106.
Главным героем встречи стал Ламело Болл, оформивший дабл-дабл (30 очков и 12 передач).
Российский центровой «Хит» Влад Голдин провёл на паркете 2 минуты 23 секунды и не отметился результативными действиями.
«Детройт» победил «Вашингтон» — 130:117.
Центровой Джейлен Дюрен провёл мощный матч, набрав 36 очков и сделав 12 подборов.
«Орландо» на своём паркете уступил «Оклахоме» — 108:113.
Лидер гостей Шэй Гилджес-Александер записал на свой счёт 40 очков.
«Милуоки» дома проиграл «Кливленду» — 116:123.
У победителей выделились Джеймс Харден (27 очков) и Эван Мобли, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 15 подборов.