Кавай Леонард, американский форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс», вновь продемонстрировал свое мастерство в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Буллз» 14 марта. Встреча завершилась со счетом 119:108 в пользу «Клипперс».
В этом матче Леонард набрал 28 очков. Это позволило ему продолжить впечатляющую серию, в которой он набирает не менее 20 очков в 44 подряд играх. Таким образом, он повторил клубный рекорд, установленный его соотечественником Бобом Макаду в сезоне 1974/1975.
После 66 матчей сезона «Клипперс» занимают восьмое место в Западной конференции. Лидирует «Оклахома-Сити Тандер».