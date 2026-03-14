Кавай Леонард, американский форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс», вновь продемонстрировал свое мастерство в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Буллз» 14 марта.  Встреча завершилась со счетом 119:108 в пользу «Клипперс».

Кавай Леонард globallookpress.com

В этом матче Леонард набрал 28 очков.  Это позволило ему продолжить впечатляющую серию, в которой он набирает не менее 20 очков в 44 подряд играх.  Таким образом, он повторил клубный рекорд, установленный его соотечественником Бобом Макаду в сезоне 1974/1975.

После 66 матчей сезона «Клипперс» занимают восьмое место в Западной конференции.  Лидирует «Оклахома-Сити Тандер».