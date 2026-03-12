Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что на следующий сезон турнир может быть расширен за счёт новых участников, и рассматривается вариант с возвращением «Астаны».

Илона Корстин globallookpress.com

«Сейчас мы рассматриваем несколько потенциальных участников. Интерес среди российских и иностранных клубов есть. Вопрос — смогут ли они соответствовать нашему уровню и готовы ли они к нашим высоким стандартам, требованиям регламента и спортивной конкуренции.

„Астана“? Отвечу так: для нас важна международная повестка, и мы действительно сейчас работаем в этом направлении, а её команда продолжает играть в молодёжном первенстве», — сказала Корстин «СЭ».

«Астана» принимала участие в Единой лиге с 2011 по 2025 год.