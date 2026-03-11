Анастасия Багиян — российская лыжница, выступающая на Паралимпийских играх 2026 года, завоевала второе золото, победив в гонке на 10 километров с раздельным стартом. Это сделало ее двукратной паралимпийской чемпионкой.

Анастасия Багиян globallookpress.com

24-летняя спортсменка, выступавшая вместе с Сергеем Синякиным, показала результат 29 минут 39,7 секунды. Эта победа стала четвертой золотой медалью для России в медальном зачете Паралимпийских игр и второй высшей наградой, завоёванной сборной за один день.

Ранее Иван Голубков, еще один российский лыжник, выиграл гонку на 10 километров с раздельным стартом среди спортсменов с ограниченными возможностями.

На Паралимпийских играх Россию представляют шесть спортсменов, выступающих под национальным флагом.