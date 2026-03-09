Пресс-служба серии Intercontinental GT Challenge сообщила, что 28-летний нидерландский автогонщик и четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

В составе собственного коллектива «Ферстаппен Рейсинг», вместе с гонщиками Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей, Макс будет управлять автомобилем Mercedes-AMG GT3.

Марафон пройдет с 14 по 17 мая. За неделю до этого, 21 марта, состоится еще одна гонка на «Нюрбургринге», в которой примет участие Макс. Это мероприятие пройдет после Гран-при Китая в Формуле-1.