Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл одержал победу на стартовом этапе сезона-2026 Формулы-1, который прошёл в Австралии. Британский гонщик начал заезд с поул-позиции и сумел удержать лидерство до самого финиша.

Джордж Расселл globallookpress.com

Вторым финишировал его напарник по команде Андреа Кими Антонелли, а третью ступень пьедестала занял представитель «Феррари» Шарль Леклер.

В первую шестёрку также вошли Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», пилот «Макларен» Ландо Норрис и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри попал в аварию на установочных кругах и не смог выйти на старт домашнего этапа.

Следующий этап чемпионата состоится в Шанхае с 13 по 15 марта.