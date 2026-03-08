Завершилась женская эстафета по биатлону в рамках 7‑го этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
Первое место заняла сборная Швеции с результатом 1:09,33 и четырьмя использованными дополнительными патронами.
Второй на финише стала Франция, уступив победительницам 40,6 секунды. Тройку призёров замкнула Норвегия с отставанием в 1 минуту 6 секунд.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины:
1. Швеция — 1:09.33 часа (0 штрафных кругов, 4 дополнительных патрона).
2. Франция +40,6 (0+3).
3. Норвегия +1.06,8 (1+10).
4. Чехия +1.30,6 (0+8).
5. Польша +1.54,0 (0+9).
6. Швейцария +1.59,0 (0+8).
7. Словакия +2.45,2 (0+7).
8. Австрия +2.45,9 (0+8).