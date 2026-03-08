Второй на финише стала Франция , уступив победительницам 40,6 секунды. Тройку призёров замкнула Норвегия с отставанием в 1 минуту 6 секунд.

Первое место заняла сборная Швеции с результатом 1:09,33 и четырьмя использованными дополнительными патронами.

Завершилась женская эстафета по биатлону в рамках 7‑го этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Милан-2026•Вчера 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Милан-2026•24/02/2026 08:31 Одна медаль на всех: итоги Олимпиады-2026 для россиян

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Милан-2026•23/02/2026 01:27 Церемония закрытия Олимпиады-2026: фотогалерея

Милан-2026•23/02/2026 01:04 Церемония закрытия Олимпиады-2026: онлайн, прямая трансляция

Главные темы сейчас

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Выбор читателей

Футбол•04/03/2026 03:52 «Барса» смяла «Атлетико», но чуда не случилось: магия «Камп Ноу» не спасла от вылета

Футбол•04/03/2026 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Футбол•06/03/2026 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•02/03/2026 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Самое интересное

Футбол•28/01/2026 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•28/01/2026 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions