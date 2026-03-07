В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ команда МБА-МАИ обыграла «Бетсити Парму» из Перми со счетом 78:66. Встреча прошла на домашней площадке москвичей, которые показали уверенную игру.

Вячеслав Зайцев globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал Вячеслав Зайцев, защитник МБА. Он набрал 14 очков, сделал 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота, при этом его коэффициент эффективности составил «+27».

Среди игроков «Пармы» лучшим стал центровой Александр Шашков. Он набрал 19 очков, сделал 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот, а также допустил 1 потерю. Его коэффициент эффективности составил «+25».