Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян заняли третье место в финале смешанной эстафеты на юниорском чемпионате Европы — 2026. Соревнования проходят в Шахдаге (Азербайджан).

Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян globallookpress.com

Победителями стали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии, а серебряными призерами — Эмма Богонес и Аарон Альварес из Испании.

4 марта серебряный призер Олимпиады-2026, Никита Филиппов, завоевал золотую медаль чемпионата Европы — 2026 в спринте. Он преодолел дистанцию за 2.58,6 секунды. Вторым стал Томас Буссар из Швейцарии, а третьим — От Феррер из Испании.