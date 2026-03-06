Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера» (113:120), как сообщает ESPN.

27-летний игрок из Багамских Островов покинул площадку уже на пятой минуте встречи из-за проблем с левым коленом и больше не участвовал в игре.

Кроме того, в конце матча травму получил и 41-летний американский форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. За четыре минуты до финальной сирены он ударился левым локтем о паркет, столкнувшись с сербским центровым «Денвера» Николой Йокичем, и был вынужден покинуть игру.