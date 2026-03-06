В финале юниорского Гран-при России 2025/2026 в Челябинске 16-летняя фигуристка София Дзепка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой в произвольной программе.

София Дзепка
София Дзепка globallookpress.com

За обе программы она получила 223,55 балла от судей.  Второе место заняла Лидия Плескачева, а третье — Софья Смагина.

Фигурное катание.  Финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Челябинске.  Девушки, произвольная программа:

1.  София Дзепка (Москва) — 223,55.

2.  Лидия Плескачева (Москва) — 207,84.

3.  Софья Смагина (Москва) — 204,43.

4.  Алена Принева (Москва) — 202,66.

5.  Виктория Стрельцова (Москва) — 200,41.