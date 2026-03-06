За обе программы она получила 223,55 балла от судей. Второе место заняла Лидия Плескачева , а третье — Софья Смагина .

В финале юниорского Гран-при России 2025/2026 в Челябинске 16-летняя фигуристка София Дзепка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой в произвольной программе.

