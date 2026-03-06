В финале юниорского Гран-при России 2025/2026 в Челябинске 16-летняя фигуристка София Дзепка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой в произвольной программе.
За обе программы она получила 223,55 балла от судей. Второе место заняла Лидия Плескачева, а третье — Софья Смагина.
Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Девушки, произвольная программа:
1. София Дзепка (Москва) — 223,55.
2. Лидия Плескачева (Москва) — 207,84.
3. Софья Смагина (Москва) — 204,43.
4. Алена Принева (Москва) — 202,66.
5. Виктория Стрельцова (Москва) — 200,41.