20-летний американский баскетболист Кон Книппел, играющий на позициях форварда и атакующего защитника за клуб НБА «Шарлотт Хорнетс», в матче против «Бостон Селтикс» с результатом 118:89 превзошел достижение легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана.

Кон Книппел globallookpress.com

В своем 27-м матче дебютного сезона Книппел набрал 20 и более очков, показав точность бросков свыше 65%. У Майкла Джордана в дебютном сезоне за «Чикаго Буллз» было 26 таких игр. Интересно, что за 62 игры дебютного сезона Кон набирал 20 и более очков в 29 матчах, при этом точность менее 65% он показывал только дважды.

В дебютном сезоне Книппел в среднем набирает 19,2 очка, выполняет 5,5 подбора и 3,4 передачи за матч. Его результативность составляет 48,8% с двухочковой дистанции и 43,6% с трехочковой. Для сравнения: Майкл Джордан набирал в среднем 28,2 очка, делал 6,5 подбора и 4,5 передачи за игру.