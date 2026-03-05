Российский фигурист Пётр Гуменник отметил, почему на ОИ-2026 в Италии предпочел исполнить именно пять четверных прыжков.

Петр Гуменник globallookpress.com

«Для мужского фигурного катания пятиквадка — это не что-то такое сильно выдающееся. Чтобы конкурировать на уровне, всё-таки нужно порядочное количество четверных выехать.

В моём случае я делал их вполне стабильно, для меня это не было большим риском. Если убирать один четверной, то риск сильно не падает, а количество потенциальных баллов падает, поэтому это был оптимальный вариант», — сказал Гуменник «Чемпионату».

На ОИ-2026 Гуменник выступал в нейтральном статусе. Фигурист занял в мужском одиночном катании шестое место.