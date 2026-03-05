Пресс-служба «Локомотива-Кубань» объявила о расторжении контракта с американским форвардом Би Джеем Джонсоном. Решение о разрыве соглашения было принято обеими сторонами.

Би Джей Джонсон globallookpress.com

Би Джей покинул команду в конце сезона 2024/2025, но в ноябре вернулся в «Локомотив-Кубань». В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах, в среднем набирая 8,1 очка, 3 подбора, 0,6 передачи, 0,8 перехвата и 0,5 блокшота за 19 минут на площадке.

После 30 игр «Локомотив-Кубань» одержал 19 побед и потерпел 11 поражений, занимая четвертое место и находясь в зоне плей-офф.