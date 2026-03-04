Серебряный призер Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист  Никита Филиппов  в спринте выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026, который проходит в Шахдаге (Азербайджан).  Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

Никита Филиппов
Никита Филиппов globallookpress.com

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.

Ски-альпинизм.  Чемпионат Европы — 2026.  Спринт.  Финал.  Результаты:

1.  Никита Филиппов (Россия) — 2.58,6.

2.  Томас Буссар (Швейцария) — отставание 1,2.

3.  От Феррер (Испания) +1,6.

4.  Йон Кистлер (Швейцария) +14,3.

5.  Лука Томасони (Италия) +20,2.