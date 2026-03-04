На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.

Серебряный призер Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов в спринте выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026, который проходит в Шахдаге (Азербайджан). Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

