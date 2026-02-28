Завершилась мужская гонка преследования в биатлоне на 12,5 км в финале Кубка России — 2025/2026.  Она проходила в Златоусте.

Савелий Коновалов
Савелий Коновалов globallookpress.com

Первое место в ней завоевал Савелий Коновалов с результатом 35 минут 12,1 секунды и без единого промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал Иван Колотов с отставанием 8,9 секунды; он также обошёлся без промахов.

Третьим финишировал Саид Каримулла Халили — его отставание составило 36,7 секунды (с двумя промахами).

Биатлон.  Кубок России — 2025/2026, финал.  Пасьют, 12,5 км, мужчины:

1.  Савелий Коновалов — 35.12,1 (0 промахов).
2.  Иван Колотов — отставание 8,9 секунды (0).
3.  Саид Каримулла Халили +36,7 (2).
4.  Эдуард Латыпов +40,5 (3).
5.  Дмитрий Евменов +40,6 (3).
6.  Алексей Вагин +49,1 (4).