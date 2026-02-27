Международный союз конькобежцев (ISU) хочет принять регламент, по которому будет запрещено выступать с критикой судей в фигурном катании, информирует «РИА Новости»

Петр Гуменник globallookpress.com

Данный запрет может коснуться фигуристов и тренеров. Документ с предложенными изменениями регламента уже направлен национальным федерациям — у них есть месяц на обратную связь с ISU.

В случае если две трети федераций проголосуют против такого решения, вопрос рассмотрят на конгрессе ISU летом 2026 года. Если большинство будет за, то изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.