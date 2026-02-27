Появился состав участников финала Гран-при России сезона-2025/2026 по фигурному катанию. Турнир намечен на 4-9 марта и пройдет в Челябинске.

Аделия Петросян globallookpress.com

В женской части соревнований отсутствует Аделия Петросян, которая только что выступала на Олимпиаде 2026 года в Милане.

Зато в заявке есть Петр Гуменник, который отстаивал честь России на ОИ-2026.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли финал Гран-при России. В парах победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.