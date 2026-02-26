Лидером «Денвера» вновь стал сербский центровой Никола Йокич , набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.

Лидером «Спёрс» стал атакующий защитник Девин Васселл , набравший 21 очко, пять подборов и две передачи. Французский центровой Виктор Вембаньяма добавил 12 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Сан-Антонио» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:107.

Милан-2026•24/02/2026 08:31 Одна медаль на всех: итоги Олимпиады-2026 для россиян

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Милан-2026•23/02/2026 01:27 Церемония закрытия Олимпиады-2026: фотогалерея

Милан-2026•23/02/2026 01:04 Церемония закрытия Олимпиады-2026: онлайн, прямая трансляция

Милан-2026•22/02/2026 20:07 22 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, медали, итоги дня

Главные темы сейчас

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Выбор читателей

Милан-2026•22/02/2026 21:36 Канада — США: вот как американцы выиграли золото Олимпиады. Фотогалерея

Футбол•19/02/2026 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Футбол•21/02/2026 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Милан-2026•17/02/2026 15:54 «Я всё испортил»: Малинин и еще пять спортсменов, переживших публичный провал

Футбол•20/02/2026 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Самое интересное

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Бои•10/02/2026 11:57 От сравнений с Хабибом до грани увольнения. Карьера Алмейды в UFC резко пошла вниз

Футбол•09/02/2026 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Милан-2026•09/02/2026 20:57 Мимо пьедестала: топ-10 суперзвезд НХЛ, пропустивших две последние Олимпиады