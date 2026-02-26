Закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Сан-Антонио». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:107.
Лидером «Спёрс» стал атакующий защитник Девин Васселл, набравший 21 очко, пять подборов и две передачи. Французский центровой Виктор Вембаньяма добавил 12 очков, восемь подборов и три результативные передачи.
«Сан-Антонио» выиграл 10-й матч кряду.
«Денвер» дома обыграл «Бостон» со счётом 103:84.
Лидером «Денвера» вновь стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.
«Бостон» прервал серию из четырёх побед подряд.
Результаты матчей игрового дня НБА 26 февраля
«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 124:116
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 107:110
«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 112:133
«Милуоки» — «Кливленд» — 118:116
«Хьюстон» — «Сакраменто» — 128:97
«Денвер» — «Бостон» — 103:84