Закончился матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Сан-Антонио».  Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:107.

Никола Йокич
Никола Йокич globallookpress.com

Лидером «Спёрс» стал атакующий защитник Девин Васселл, набравший 21 очко, пять подборов и две передачи.  Французский центровой Виктор Вембаньяма добавил 12 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

«Сан-Антонио» выиграл 10-й матч кряду.

«Денвер» дома обыграл «Бостон» со счётом 103:84.

Лидером «Денвера» вновь стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.

«Бостон» прервал серию из четырёх побед подряд.

Результаты матчей игрового дня НБА 26 февраля

«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 124:116

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 107:110

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 112:133

«Милуоки» — «Кливленд» — 118:116

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 128:97

«Денвер» — «Бостон» — 103:84