На встрече в Женеве Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что две команды, ставшие финалистами сезона 2026/2027 Лиги чемпионов ФИБА, получат два из четырех мест в первом розыгрыше турнира НБА. Об этом сообщил Eurohoops.

Логотип НБА globallookpress.com

Эти команды вместе с 12 постоянными участниками будут представлять основные европейские рынки, интересные НБА. Сейчас NBA Europe позиционируется как европейская конференция НБА, которая будет состоять из 8-12 команд на постоянной основе.

Среди потенциальных участников — команды из Лондона, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Берлина, Афин, Стамбула и Манчестера.

По данным различных источников, включая Bloomberg и The Athletic, запуск европейской конференции НБА планируется к сезону 2027/2028.