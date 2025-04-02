Турнирная экспансия. НБА готовит внедрение в европейский баскетбол

Борьба за сферу влияния
На просторах Европы в баскетболе правят балом две организации, имеющие напряженные отношения друг с другом, — более статусная Евролига, в чью структуру входит Еврокубок, и Международная федерация баскетбола (ФИБА), отвечающая за Лигу чемпионов и Кубок Европы.
Последняя намерена перетянуть одеяло на свою сторону, задействуя помощь другого крупного игрока на баскетбольном рынке — НБА. Ассоциация давно положила взгляд на Старый Свет, однако сейчас ее интеграция выглядит наиболее реально.
Фундамент нового еврокубка закладывается при непосредственном участии комиссионера НБА Адама Сильвера и генерального секретаря ФИБА Андреаса Заглиса.
Обе организации имеют в активе успешное партнерство на африканском континенте, где в 2019 году под их покровительством была создана Баскетбольная Африканская Лига. Теперь НБА и ФИБА работают над построением более грандиозного проекта, который имеет все шансы привлечь многомиллионную аудиторию и принести огромные дивиденды сторонам.
Международная федерация баскетбола пошла по пути наименьшего сопротивления и, получив в партнеры североамериканскую ассоциацию, решила оставить за бортом Евролигу, сотрудничество с которой, откровенно, не задалось. При этом ФИБА преследует собственную коммерческую цель, заключающуюся как в спортивном, так и финансовом росте.
Вот только достичь компромисса с ведущими командами Евролиги о переходе в новый турнир будет крайне сложной задачей. Напомним, что в июне 2024 тринадцать клубов-акционеров ведущего европейского баскетбольного соревнования согласились продлить соглашение об участии, истекающее в 2025, до 2036.
Евролига не сидит сложа руки
Сохранить костяк турнира Евролига смогла за счет достижения успеха в области коммерческого сотрудничества. Если над пролонгацией договора с нынешним титульным спонсором Turkish Airlines, который заканчивается в 2025, работа еще ведется, то партнерство с одним из мировых лидеров в области спортивного маркетинга IMG продлено до 2036.
Безусловно, данный фактор дает продолжительные финансовые гарантии тринадцати клубам, имеющим лицензию «А». Они в равных долях разделяют между собой доходы от реализации теле- и медиаправ.
Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не скрывал удовольствия после подписания сделки с IMG, которая сейчас добавляет дополнительные баллы турниру по сравнению с находящимся пока в сыром состоянии соревнованием от ФИБА и НБА.
Правда в новом издании соглашения есть один интересный нюанс — клубы имеют возможность покинуть Евролигу. Для выхода из турнира потребуются подписи всех 13 команд-акционеров, но если консенсуса достигнуть не удастся, то коллектив, решивший распрощаться с Евролигой, будет вынужден заплатить немалые штрафные санкции.
Конечно, для НБА и ФИБА этот пункт выступает определенной лазейкой, позволяющей переманить клубы в новый еврокубок. Возможен вариант с предоставлением финансовых гарантий как всем нынешним членам Евролиги, так и отдельным участникам, к примеру, с учетом выплаты штрафа.
Отметим, что в число тринадцати клубов-акционеров входят испанские «Барселона», «Реал Мадрид», «Баскония», греческие «Панатинаикос», «Олимпиакос», турецкие «Фенербахче», «Анадолу Эфес», российский ЦСКА, литовский «Жальгирис», итальянская «Олимпия», французский АСВЕЛ, израильский «Маккаби Тель-Авив» и немецкая «Бавария».
Очертания турнира постепенно прорисовываются
27 марта прошел очередной раунд переговоров между комиссионером НБА Адамом Сильвером и генеральным секретарем ФИБА Андреасом Заглисом, по итогам которого они подтвердили планы о создании новой лиги в Европе и раскрыли некоторые карты относительно ее вида.
Состав участников будет представлен шестнадцатью командами, среди которых будет 12 постоянных представителей. Четыре вакантных места могут занять любые европейские клубы — для этого им необходимо пройти отбор.
Структура практически зеркально отражает нынешнюю Евролигу, система которой строится на двенадцати ключевых коллективах (пока ЦСКА отстранен от соревнований) и шести командах, одна из которых добывает путевку через победу в Еврокубке, а остальные получают приглашение по системе wild-card. Есть ли смысл внедрять почти идентичный турнир, имея четко отлаженный механизм и пользующийся спросом среди зрителей?
Адам Сильвер и Андреас Заглис выделили, что в целях сохранения равных шансов на триумф в лиге будет введен жесткий потолок зарплат. Вместе с этим комиссионер НБА отметил, что правилам турнира будет свойственен европейский характер и игровое время составит 40 минут.
Прогнозы и ставки на баскетбол
Особое внимание функционеры уделяют отправной точке проведения соревнования, которой может стать Париж. Местный баскетбольный клуб выступает в Евролиге за счет виктории в Еврокубке 2023/2024, но кажется совсем не против присоединится к совместному проекту ФИБА и НБА.
Заинтересован в этом, в том числе, фонд Qatari Investment Authority, владеющий футбольным «ПСЖ».
В качестве альтернативы рассматриваются Лондон и Берлин, баскетбольные клубы которых не имеют регулярного членства в Евролиге — «Лондон Лайонс» и «Альба» соответственно.
Монополия НБА либо полное равноправие?
НБА, выступающая в роли наиболее прибыльного проекта в баскетболе и притягивающая главных звезд, словно магнит, желает взять под свой контроль европейский рынок. Кажется, что ФИБА выступает для ассоциации лишь проводником и распределение влияния будет далеко не на стороне Международной федерации баскетбола.
Расширение в Европу позволит НБА увеличить доходы за счет поступлений от теле- и медиаправ, преобразуя их в множество миллиардов долларов.
Исследовать лучше североамериканская организация хочет не только финансовую составляющую, но и местную баскетбольную школу, выходцы из которой все чаще становятся ведущими исполнителями в клубах НБА. Адам Сильвер высказывал мнение, что текущая школа подготовки игроков в США уступает европейским коллегам.
Вполне возможно, что за счет образования новой лиги НБА желает получать в свое распоряжение все больше именитых имен на уровне Николы Йокича, Яниса Андетокунбо, Луки Дончича и Виктора Вембаньямы.
Выиграют ли простые зрители от еврокубка, надо которым ведут работу ФИБА и НБА, остается открытым вопросом. Текущий формат Евролиги выглядит вполне конкурентным и смотрибельным, не вызывая нареканий со стороны публики. Среди победителей, которым необходим турнир и выход на новые просторы, видится лишь одна сторона — НБА.