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    Турнирная экспансия. НБА готовит внедрение в европейский баскетбол

    Есть ли будущее у проекта «НБА Европа»?

    Прочие Баскетбол НБА Евролига Еврокубок
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    Адам СильверТурнирная экспансия. НБА готовит внедрение в европейский баскетбол «Страсбург»«Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов Джош ЭмметЭммет подерется с Мерфи, Брито сразится с Сабатини. Анонс карда UFC Vegas 105
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    Адам Сильвер
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    Адам Сильвер
    Покой, царящий на европейском баскетбольном континенте, может нарушить стратегический ход со стороны НБА, продолжающей расширять границы за пределы Северной Америки. В планы ассоциации входит создание нового турнира в Европе при поддержке ФИБА, который составит конкуренцию Евролиге.

    Борьба за сферу влияния

    На просторах Европы в баскетболе правят балом две организации, имеющие напряженные отношения друг с другом, — более статусная Евролига, в чью структуру входит Еврокубок, и Международная федерация баскетбола (ФИБА), отвечающая за Лигу чемпионов и Кубок Европы.

    Последняя намерена перетянуть одеяло на свою сторону, задействуя помощь другого крупного игрока на баскетбольном рынке — НБА. Ассоциация давно положила взгляд на Старый Свет, однако сейчас ее интеграция выглядит наиболее реально.

    Фундамент нового еврокубка закладывается при непосредственном участии комиссионера НБА Адама Сильвера и генерального секретаря ФИБА Андреаса Заглиса.

    Андреас Заглис и Адам Сильвер
    antena3.com

    Обе организации имеют в активе успешное партнерство на африканском континенте, где в 2019 году под их покровительством была создана Баскетбольная Африканская Лига. Теперь НБА и ФИБА работают над построением более грандиозного проекта, который имеет все шансы привлечь многомиллионную аудиторию и принести огромные дивиденды сторонам.

    Международная федерация баскетбола пошла по пути наименьшего сопротивления и, получив в партнеры североамериканскую ассоциацию, решила оставить за бортом Евролигу, сотрудничество с которой, откровенно, не задалось. При этом ФИБА преследует собственную коммерческую цель, заключающуюся как в спортивном, так и финансовом росте.

  • У НБА очевидный интерес и текущее обсуждение с ФИБА. Мы пытались вовлечь компанию, которая управляет Евролигой. Пытались свести обе стороны, но это оказалось невозможным. Так что теперь наша работа заключается в продолжении переговоров с партнерами из НБА. Баскетбол в Европе не реализует свой коммерческий потенциал. ФИБА старается быть последовательной. Мы хотим роста нашего спорта, но хотим и защитить фундаментальные принципы экосистемы, от которых зависят не только правила, календарь, но и состояние сборных, национальные лиги.
  • Андреас Заглис

    • Вот только достичь компромисса с ведущими командами Евролиги о переходе в новый турнир будет крайне сложной задачей. Напомним, что в июне 2024 тринадцать клубов-акционеров ведущего европейского баскетбольного соревнования согласились продлить соглашение об участии, истекающее в 2025, до 2036.

    Евролига не сидит сложа руки

    Сохранить костяк турнира Евролига смогла за счет достижения успеха в области коммерческого сотрудничества. Если над пролонгацией договора с нынешним титульным спонсором Turkish Airlines, который заканчивается в 2025, работа еще ведется, то партнерство с одним из мировых лидеров в области спортивного маркетинга IMG продлено до 2036.

    Безусловно, данный фактор дает продолжительные финансовые гарантии тринадцати клубам, имеющим лицензию «А». Они в равных долях разделяют между собой доходы от реализации теле- и медиаправ.

    «Барселона» — «Бавария»
    globallookpress.com

    Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не скрывал удовольствия после подписания сделки с IMG, которая сейчас добавляет дополнительные баллы турниру по сравнению с находящимся пока в сыром состоянии соревнованием от ФИБА и НБА.

  • Это стабильность. Приятно знать, что у вас есть тот, кто работает бок о бок ради содействия в создании качественного продукта. В эти неспокойные времена важно держаться рядом.
  • Паулюс Мотеюнас

    • Правда в новом издании соглашения есть один интересный нюанс — клубы имеют возможность покинуть Евролигу. Для выхода из турнира потребуются подписи всех 13 команд-акционеров, но если консенсуса достигнуть не удастся, то коллектив, решивший распрощаться с Евролигой, будет вынужден заплатить немалые штрафные санкции.

    Конечно, для НБА и ФИБА этот пункт выступает определенной лазейкой, позволяющей переманить клубы в новый еврокубок. Возможен вариант с предоставлением финансовых гарантий как всем нынешним членам Евролиги, так и отдельным участникам, к примеру, с учетом выплаты штрафа.

    Отметим, что в число тринадцати клубов-акционеров входят испанские «Барселона», «Реал Мадрид», «Баскония», греческие «Панатинаикос», «Олимпиакос», турецкие «Фенербахче», «Анадолу Эфес», российский ЦСКА, литовский «Жальгирис», итальянская «Олимпия», французский АСВЕЛ, израильский «Маккаби Тель-Авив» и немецкая «Бавария».

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    Очертания турнира постепенно прорисовываются

    27 марта прошел очередной раунд переговоров между комиссионером НБА Адамом Сильвером и генеральным секретарем ФИБА Андреасом Заглисом, по итогам которого они подтвердили планы о создании новой лиги в Европе и раскрыли некоторые карты относительно ее вида.

    Состав участников будет представлен шестнадцатью командами, среди которых будет 12 постоянных представителей. Четыре вакантных места могут занять любые европейские клубы — для этого им необходимо пройти отбор.

    «Реал Мадрид» — «Панатинаикос»
    globallookpress.com

    Структура практически зеркально отражает нынешнюю Евролигу, система которой строится на двенадцати ключевых коллективах (пока ЦСКА отстранен от соревнований) и шести командах, одна из которых добывает путевку через победу в Еврокубке, а остальные получают приглашение по системе wild-card. Есть ли смысл внедрять почти идентичный турнир, имея четко отлаженный механизм и пользующийся спросом среди зрителей?

    Адам Сильвер и Андреас Заглис выделили, что в целях сохранения равных шансов на триумф в лиге будет введен жесткий потолок зарплат. Вместе с этим комиссионер НБА отметил, что правилам турнира будет свойственен европейский характер и игровое время составит 40 минут.

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Особое внимание функционеры уделяют отправной точке проведения соревнования, которой может стать Париж. Местный баскетбольный клуб выступает в Евролиге за счет виктории в Еврокубке 2023/2024, но кажется совсем не против присоединится к совместному проекту ФИБА и НБА.

    Заинтересован в этом, в том числе, фонд Qatari Investment Authority, владеющий футбольным «ПСЖ».

    В качестве альтернативы рассматриваются Лондон и Берлин, баскетбольные клубы которых не имеют регулярного членства в Евролиге — «Лондон Лайонс» и «Альба» соответственно.

    Монополия НБА либо полное равноправие?

    НБА, выступающая в роли наиболее прибыльного проекта в баскетболе и притягивающая главных звезд, словно магнит, желает взять под свой контроль европейский рынок. Кажется, что ФИБА выступает для ассоциации лишь проводником и распределение влияния будет далеко не на стороне Международной федерации баскетбола.

    Расширение в Европу позволит НБА увеличить доходы за счет поступлений от теле- и медиаправ, преобразуя их в множество миллиардов долларов.

    Исследовать лучше североамериканская организация хочет не только финансовую составляющую, но и местную баскетбольную школу, выходцы из которой все чаще становятся ведущими исполнителями в клубах НБА. Адам Сильвер высказывал мнение, что текущая школа подготовки игроков в США уступает европейским коллегам.

    Адам Сильвер и Никола Йокич
    globallookpress.com

    Вполне возможно, что за счет образования новой лиги НБА желает получать в свое распоряжение все больше именитых имен на уровне Николы Йокича, Яниса Андетокунбо, Луки Дончича и Виктора Вембаньямы.

    Выиграют ли простые зрители от еврокубка, надо которым ведут работу ФИБА и НБА, остается открытым вопросом. Текущий формат Евролиги выглядит вполне конкурентным и смотрибельным, не вызывая нареканий со стороны публики. Среди победителей, которым необходим турнир и выход на новые просторы, видится лишь одна сторона — НБА.

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