«Бруклин» на своем паркете уступил «Далласу» со счетом 114:123 в матче регулярного чемпионата НБА.

Егор Демин globallookpress.com

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на паркете 28 минут, набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 2 передачи.

«Даллас» с показателем 21-36 занимает 12-е место на Западе, а «Бруклин» идёт 14-м на Востоке с 15 победами при 42 поражениях.

«Финикс» проиграл «Бостону» 81:97. Главным героем матча стал атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт, набравший 22 очка.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и с результатом 38-19 занимает второе место на Востоке. «Финикс» располагается на 7-й позиции Западной конференции (33-26).

«Филадельфия» выиграла у «Индианы» со счетом 135:114. Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Сиксерс» занимают 6-е место на Востоке с показателем 32-26, а «Индиана» остаётся последней в конференции — 15-44.

Все результаты матчей игрового дня НБА 25 февраля

«Индиана» — «Филадельфия» — 114:135

«Кливленд» — «Нью-Йорк Никс» — 109:94

«Бруклин» — «Даллас» — 114:123

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 107:116

«Атланта» — «Вашингтон» — 119:98

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 113:109

«Милуоки» — «Майами» — 128:117

«Чикаго» — «Шарлотт» — 99:131

«Финикс» — «Бостон» — 81:97

«Портленд» — «Миннесота» — 121:124

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо» — 109:110