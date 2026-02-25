«Бруклин» на своем паркете уступил «Далласу» со счетом 114:123 в матче регулярного чемпионата НБА.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на паркете 28 минут, набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 2 передачи.
«Даллас» с показателем 21-36 занимает 12-е место на Западе, а «Бруклин» идёт 14-м на Востоке с 15 победами при 42 поражениях.
«Финикс» проиграл «Бостону» 81:97. Главным героем матча стал атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт, набравший 22 очка.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд и с результатом 38-19 занимает второе место на Востоке. «Финикс» располагается на 7-й позиции Западной конференции (33-26).
«Филадельфия» выиграла у «Индианы» со счетом 135:114. Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Сиксерс» занимают 6-е место на Востоке с показателем 32-26, а «Индиана» остаётся последней в конференции — 15-44.
Все результаты матчей игрового дня НБА 25 февраля
«Индиана» — «Филадельфия» — 114:135
«Кливленд» — «Нью-Йорк Никс» — 109:94
«Бруклин» — «Даллас» — 114:123
«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 107:116
«Атланта» — «Вашингтон» — 119:98
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 113:109
«Милуоки» — «Майами» — 128:117
«Чикаго» — «Шарлотт» — 99:131
«Финикс» — «Бостон» — 81:97
«Портленд» — «Миннесота» — 121:124
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо» — 109:110