Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию на сердце.

Томмазо Джакомель globallookpress.com

Во время масс-старта на Олимпийских играх в Милане, после второго огневого рубежа, 25-летний спортсмен почувствовал себя плохо и был вынужден прекратить участие в гонке.

Представители федерации отметили, что Джакомель будет выписан из больницы в четверг утром. После этого ему предстоит пройти дополнительные медицинские обследования, по завершении которых он сможет возобновить обычные тренировки.

Томмазо Джакомель стал серебряным призером в смешанной эстафете на Олимпиаде 2026 года. Он также имеет в своем активе награды с мировых чемпионатов, а также победы и призовые места на этапах Кубка мира.