Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Скотти Пиппен-младший и защитник «Майами Хит» Майрон Гарднер были оштрафованы НБА на 35 тысяч долларов каждый за участие в потасовке, произошедшей в воскресной игре. Об этом объявила лига.

Гарднер был наказан за то, что стал инициатором конфликта, а Пиппен — за то, что усилил его. Инцидент случился примерно за две минуты до конца матча, который «Майами» выиграли со счетом 136:120.

После броска Пиппена Гарднер толкнул его сзади, сбив с ног. Пиппен, которому 25 лет, развернулся, указал на обидчика, подбежал к нему и повалил на пол. Судья попытался разнять игроков, к нему присоединились спортсмены обеих команд. В итоге оба участника получили технические фолы и были дисквалифицированы.