В регулярном чемпионате Единой лиги сезона 2025/2026 завершился матч между «Уралмашем» и МБА-МАИ. Команда МБА-МАИ одержала победу с результатом 84:75 (26:18, 24:20, 15:22, 19:15).

Павел Совков globallookpress.com

Лучшим игроком матча в составе победителей стал российский форвард Павел Совков, который набрал 18 очков. Его коллега по команде, Андрей Зубков, добавил еще 17 очков. За «Уралмаш» отличился американский защитник Гарретт Нэвелс, заработавший 18 очков.

Следующий матч «Уралмаш» проведёт 4 марта против «Самары», а МБА-МАИ сыграет с «Пари Пармой» 7 марта.