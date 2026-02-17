Другая немецкая пара Александр Шюллер — Франческо Фридрих забрала серебро. Бронзу снова завоевала пара из Германии Адам Аммур — Александр Шаллер .

Лохнер и Флейшхауэр показали лучшее время, завоевав золотые медали (3:39.70).

Пара из Германии Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр заняла 1-е место на Олимпиаде-2026 в бобслее (двойки).

