Пара из Германии Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр заняла 1-е место на Олимпиаде-2026 в бобслее (двойки).
Лохнер и Флейшхауэр показали лучшее время, завоевав золотые медали (3:39.70).
Другая немецкая пара Александр Шюллер — Франческо Фридрих забрала серебро. Бронзу снова завоевала пара из Германии Адам Аммур — Александр Шаллер.
Тройка лучших пар Олимпиады-2026 в бобслее:
1. Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр (Германия) — 3:39.70.
2. Александр Шюллер — Франческо Фридрих (Германия) — 3:41.04.
3. Адам Аммур — Александр Шаллер (Германия) — 3:41.52.