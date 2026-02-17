Пара из Германии Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр заняла 1-е место на Олимпиаде-2026 в бобслее (двойки).

Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр globallookpress.com

Лохнер и Флейшхауэр показали лучшее время, завоевав золотые медали (3:39.70).

Другая немецкая пара Александр Шюллер — Франческо Фридрих забрала серебро.  Бронзу снова завоевала пара из Германии Адам Аммур — Александр Шаллер.

Тройка лучших пар Олимпиады-2026 в бобслее:

1.  Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр (Германия) — 3:39.70.

2.  Александр Шюллер — Франческо Фридрих (Германия) — 3:41.04.

3.  Адам Аммур — Александр Шаллер (Германия) — 3:41.52.