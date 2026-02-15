Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 15 февраля. Все главные события в десятый день турнира

В воскресенье, 15 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать любителей спорта. В этот день разыграют 10 комплектов медалей — в биатлоне (две), горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде, фристайле и шорт-треке. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Помимо медальных соревнований нас в этот выходной день ожидают первые два женских заезда в монобобе, начало женской командной гонки преследования в конькобежном спорте, а также тренировка в лыжном двоеборье и мужских прыжках с трамплина.

Также пары покажут короткую программу в фигурном катании и мужчины проведут квалификацию в биг-эйре. В командных турнирах продолжится мужской групповой этап в хоккее и мужской и женский керлинг.

12:00 Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. Финал

Одной из главных фавориток в данном виде программы точно является австрийская горнолыжница Юлия Шайб. 27-летняя спортсменка прекрасно выступает в текущем сезоне именно в гигантском слаломе.

Юлия Шайб globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2026 года, двукратная чемпионка мира 35-летняя итальянка Федерика Бриньоне точно не согласна с таким раскладом и намерена сделать все, чтобы забрать еще одно «золото» домашних Игр. Еще двумя спортсменками, которые входят в число фаворитов являются Камилла Раст из Швейцарии и шведка Сара Хектор, которые тоже специализируются именно на данном виде программы.

12:30 Фристайл. Мужской параллельный могул. Финал

Здесь есть фаворит, который выделяется среди остальных спортсменом. Это олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014, 2022, 2026 годов, 9-кратный чемпион мира Микаэль Кингсбери из Канады. Он намерен сделать все, чтобы вновь стать олимпийским чемпионом.

Микаэль Кингсбери globallookpress.com

По сути, у него есть два конкурента. Это канадский фристайлист Жюльен Виель и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 и 2026 годов Икума Хорисима из Японии. Именно эти три спортсмена, если не будет неожиданностей, должны разыграть между собой медали.

13:15 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Финал

Победителем спринта стал француз Кентен Фийон Майе. Именно он и является фаворитом гонки преследования. Представитель Франции прекрасно выглядит на огневых рубежах, а в гонках с четырьмя стрельбами именно это и является залогом успеха.

Кентен Фийон Майе globallookpress.com

Далее расположили Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Холм Легрейд из Норвегии, которые и будут главными конкурентами француза. Особенно это касается второго, который прекрасно стреляет и отлично себя чувствует в контактных гонках. Борьба должна быть серьезной.

14:00 Лыжные гонки. Мужчины, эстафета 4x7.5 км. Финал

Однозначный и явный фаворит — сборная Норвегии во главе с невероятным Йоханнесом Клебо. Конкурентов у них, по сути, нет. Если норвежцы не выиграют «золото», то это будет однозначным провалом и сенсацией.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

А вот за остальные комплекты наград должна развернуться «заруба» между Францией, Италией, США и Швецией. Финляндия вряд ли сможет навязать борьбу. Должно быть интересно, но только в борьбе за второе место.

15:45 Сноуборд. Смешанные команды, сноуборд-кросс. Финал

Соревнования в сноуборде на этой Олимпиаде уже показали, что что-либо прогнозировать крайне сложно, но все же есть и в этой дисциплине свои фавориты. Это сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, и команда Австралии, серебряный призер мирового чемпионата.

В целом, здесь вполне возможны сенсации, ведь должны хороша выступить оба участника и провал одного поставит на «нет» шансы на медали.

16:45 Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км. Финал

Первой будет стартовать норвежская биатлонистка Марен Киркеде, которая достаточно сенсационно выиграла спринт. На второй строчке не менее сенсационно расположилась француженка Осеан Мишлон. Но назвать их фаворитками гонки преследования язык не поворачивается. Любая осечка на огневом рубеже может стать фатальной.

Марен Киркеде globallookpress.com

А вот Лу Жанмонно из Франции, отставшая на 23,7 секунды, другое дело. Она в фаворитах любой гонки в текущем сезоне. Также к таким можно отнести Лизу Виттоцци, ставшую пятой, и Франциску Пройсс, которая финишировала седьмой.

19:00 Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Финал

3-кратная чемпионка мира и 2-кратная серебряный призёр чемпионата мира Фемке Кок из Нидерландов является однозначной фавориткой на данной дистанции. 25-летняя уроженка Драхтена уже стала серебряной медалисткой текущей Олимпиады, а на дистанции 500 метров намерена выиграть и золотую медаль.

Фемке Кок globallookpress.com

Но куда же без Ютты Лердам? Чемпионка Олимпийских игр 2026 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 и 6-кратная чемпионка мира является претендентом на победу во всех забегах, в которых принимает участие. Почему бы невесте Джейка Пола не выиграть еще одно «золото»?

Кто может бросить вызов спортсменкам из Нидерландов? Это, пожалуй, польская конькобежка Кая Зёмек и американская конькобежка, чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года Эрин Джексон. На этом фавориты закончились, но мы уже привыкли к тому, что на Олимпиаде не всегда выигрывают фавориты.

20:00 Скелетон. Смешанная эстафета. Финал

В данном виде программы медали Олимпиады будут разыграны впервые в истории. Последний чемпионат мира по сумме результата мужчин и женщин выиграла сборная США, но в текущем сезоне безусловными фаворитами являются сборные Великобритании и Германии, между которыми и должна развернуться борьба за золотые медали.

21:57 Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин. Финал

Фавориты все те же, что и в других видах программы. Это словенка Ника Превц, которая является олимпийской чемпионкой 2026 года, серебряным призером нынешних Игр и двукратной чемпионкой мира 2025 года. Кинуть ей вызов готова серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года, двукратная чемпионка мира 2025 года Эйрин Мария Квандал из Норвегии. Между этими двумя спортсменками и должна развернуться настоящая борьба.

Ника Превц globallookpress.com

Также среди прочих выделяется двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2026 годов Сара Таканаши из Японии и серебряный призёр чемпионата мира 2025 года Лиза Эдер из Австрии.