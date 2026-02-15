Завершился женский гигантский слалом в горнолыжном спорте на Олимпиаде-2026.

Федерика Бриньоне globallookpress.com

Лучшее время по итогам двух попыток показала итальянка Федерика Бриньоне и стала олимпийской чемпионкой. У нее итоговое время 2:13,50.

Серебро досталось шведке Саре Хектор и норвежке Теа Луиза Стьернесунн. Они показали идентичное время и отстали от победительницы на 0,62 секунды.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины:

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.13,50.

2. Сара Хектор (Швеция) / Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) + 0,62.

4. Лара Делла Меа (Италия) +0,67.

5. Юлия Шайб (Австрия) +0,69.

6. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) + 0,74.

7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) + 0,75.

8. Элис Робинсон (Новая Зеландия) + 0,80.