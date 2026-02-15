Бронзу вырвали хозяева Олимпиады Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино), отставшие от победителей на 47,9 секунды.

Золотую медаль с солидным отрывом завоевала Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) — 1:04.25,5. Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом.

Подошла к концу мужская лыжная эстафета 4х7,5 км на Олимпийских играх в Турине.

