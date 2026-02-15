Подошла к концу мужская лыжная эстафета 4х7,5 км на Олимпийских играх в Турине.
Золотую медаль с солидным отрывом завоевала Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) — 1:04.25,5. Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом.
Серебро неожиданно досталось Франции (Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Делож, Виктор Ловера) с отставанием 22,2 секунды.
Бронзу вырвали хозяева Олимпиады Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино), отставшие от победителей на 47,9 секунды.
Четвертыми стала Финляндия (Лаури Вуоринен, Ииво Нисканен, Арси Руусканен, Нико Анттола), в финишном створе проигравшая Италии.