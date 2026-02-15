Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали олимпийскими чемпионами в соревновании смешанных команд.

Табита Стокер
Табита Стокер globallookpress.com

Представитель Великобритании показали результат 1 минута 59,36 секунд.

Серебряные медали достались паре Сюзанна Крехер и Аксель Юнг из Германии, а «бронза» у еще одних немцев — Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).

1.  Табита Стокер/Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.59,36.
2.  Сюзанна Крехер/Аксель Юнг (Германия) — +0,17.
3.  Жаклин Пфайфер/Кристофер Гротер (Германия) +0.18.
4.  Фрея Тарбит/Маркус Уайетт (Великобритания) +0,29.
5.  Дань Чжао/Чэнь Вэньхао (Китай) +0,57.