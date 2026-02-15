Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали олимпийскими чемпионами в соревновании смешанных команд.
Представитель Великобритании показали результат 1 минута 59,36 секунд.
Серебряные медали достались паре Сюзанна Крехер и Аксель Юнг из Германии, а «бронза» у еще одних немцев — Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).
1. Табита Стокер/Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.59,36.
2. Сюзанна Крехер/Аксель Юнг (Германия) — +0,17.
3. Жаклин Пфайфер/Кристофер Гротер (Германия) +0.18.
4. Фрея Тарбит/Маркус Уайетт (Великобритания) +0,29.
5. Дань Чжао/Чэнь Вэньхао (Китай) +0,57.