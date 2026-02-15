Подошла к концу гонка преследования на 10 км в женском биатлоне на Олимпийских играх в Турине.

Лиза Витоцци globallookpress.com

Золотую медаль завоевала итальянка Лиза Витоцци с результатом и без единого промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро у норвежки Марен Киркеде, которая выиграла спринт. Она отстала от Витоцци на 28,8 секунды и допустила три промаха.

Бронза достается финке Суви Минкеннен с отставанием от победительницы в 34,3 секунды и без промахов.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).

2. Марен Киркеде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).

3. Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).

4. Лу Жанмонно (Франция) +49,4 (3).

5. Осеан Мишлон (Франция) +57,1 (4).

6. Франциска Пройс (Германия) +1.08,0 (2).