Подошла к концу гонка преследования на 10 км в женском биатлоне на Олимпийских играх в Турине.

Лиза Витоцци
Лиза Витоцци globallookpress.com

Золотую медаль завоевала итальянка Лиза Витоцци с результатом и без единого промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро у норвежки Марен Киркеде, которая выиграла спринт.  Она отстала от Витоцци на 28,8 секунды и допустила три промаха.

Бронза достается финке Суви Минкеннен с отставанием от победительницы в 34,3 секунды и без промахов.

Олимпийские игры — 2026.  Биатлон.  Гонка преследования.  Женщины:

1.  Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
2.  Марен Киркеде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
3.  Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
4.  Лу Жанмонно (Франция) +49,4 (3).
5.  Осеан Мишлон (Франция) +57,1 (4).
6.  Франциска Пройс (Германия) +1.08,0 (2).