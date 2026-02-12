Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества сезона 2025/2026 в Сочи.  Она показала результат 28:30,8 и не промахнулась ни разу на огневых рубежах.

Наталия Шевченко
Наталия Шевченко globallookpress.com

Второе место заняла Анастасия Халили, уступив лидеру 20,6 секунды.  Замкнула тройку призеров Кристина Резцова, отстав от победительницы на 36,6 секунды.

Биатлон.  Кубок содружества — 2025/2026.  Пятый этап.  Сочи.  Гонка преследования на 10 км.  Женщины:

1.  Наталия Шевченко — 28.30,8 (0 промахов).

2.  Анастасия Халили — отставание 20,6 (3).

3.  Кристина Резцова +36,6 (3).

4.  Виктория Сливко +1.52,3 (2).

5.  Динара Смольская (Беларусь) +2.03,9 (3).