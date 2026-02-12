Биатлон. Кубок содружества — 2025/2026. Пятый этап. Сочи. Гонка преследования на 10 км. Женщины:

Второе место заняла Анастасия Халили , уступив лидеру 20,6 секунды. Замкнула тройку призеров Кристина Резцова , отстав от победительницы на 36,6 секунды.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества сезона 2025/2026 в Сочи. Она показала результат 28:30,8 и не промахнулась ни разу на огневых рубежах.

Милан-2026•Сегодня 15:27 12 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 03:10 Фигурка на ОИ-2026: Сизерон вошёл в историю, Дэвис и Смолкин — 4 года без прогресса

Милан-2026•Сегодня 01:52 11 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 01:10 Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Милан-2026•Вчера 02:47 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник дебютировал в Милане, Малинин захватил лидерство

Главные темы сейчас

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Милан-2026•09/02/2026 13:11 Сильнее боли: как Линдси Вонн снова бросила вызов невозможному

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Выбор читателей

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Милан-2026•06/02/2026 20:19 Фигурка на ОИ-2026: Чок и Бейтс обошли Сизерона и Бодри, Сакамото выиграла у Лью

Футбол•06/02/2026 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Бои•06/02/2026 15:06 Разгромил Цзю и сразу проиграл. Чемпионство Муртазалиева получилось недолгим

Футбол•06/02/2026 20:08 Пенальти Осипенко, ответ Воронова и сейв Лунёва: «Динамо» обыграло ЦСКА в Зимнем Кубке

Самое интересное

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ

Футбол•25/12/2025 14:40 Напарник для Бруну: Балеба и другие кандидаты в центр поля «Манчестер Юнайтед»