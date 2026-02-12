Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества сезона 2025/2026 в Сочи. Она показала результат 28:30,8 и не промахнулась ни разу на огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Халили, уступив лидеру 20,6 секунды. Замкнула тройку призеров Кристина Резцова, отстав от победительницы на 36,6 секунды.
Биатлон. Кубок содружества — 2025/2026. Пятый этап. Сочи. Гонка преследования на 10 км. Женщины:
1. Наталия Шевченко — 28.30,8 (0 промахов).
2. Анастасия Халили — отставание 20,6 (3).
3. Кристина Резцова +36,6 (3).
4. Виктория Сливко +1.52,3 (2).
5. Динара Смольская (Беларусь) +2.03,9 (3).