LiveSport.Ru подводит итоги произвольных танцев, которые на зимних Олимпийских играх 2026 года исполнили танцевальные дуэты, и представляет анонс произвольной программы в мужском одиночном катании.

Прогресс за 4 года — плюс одна позиция

В среду зрители, лично посетившие трибуны Milano Ice Skating Arena, а также приковавшие своё внимание к экранам по всему миру, стали свидетелями развязки в олимпийском турнире в танцах на льду. Свои произвольные танцы продемонстрировали 20 дуэтов, с каждым прокатом которых напряжение и эмоции постепенно возрастали.

Для отечественных любителей фигурного катания особый интерес вызвал 8-й стартовый номер. Под ним выступили члены сборной Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые, набрав в ритм-танце 77,15 баллов, расположились на 13-й строчке.

Подняться вверх по турнирной таблице — задача, которая была решаемой для грузин. Однако четвёртый соревновательный прокат за шесть дней, возможно, дал о себе знать: они на балл улучшили результат, показанный в командном турнире, но этого не хватило, чтобы подняться в турнирной таблице.

Самое обидное, что финны Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс по итогам двух программ опередили Дэвис и Смолкина всего на одну сотую (196,03 против 196,02). Да и американский танцевальный дуэт Кристины Каррейры и Энтони Пономаренко, которым, в отличие от Петра Гуменника, разрешили выступать под саундтрек из фильма «Парфюмер», ушёл не так далеко — 197,62.

Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко globallookpress.com

Получается, что за 4 прошедших года Диана и Глеб, сменив российское спортивное гражданство на грузинское, добились минимального прогресса. В Пекине-2022 их дуэт занял 14-е место, а в Милане-2026 — 13-е место.

Британцы дрогнули, а французы показали класс

Самое интересное началось, когда время в Москве уже перевалило за полночь — наступил момент для выхода на лёд фигуристов из последней разминки. Первыми в группе сильнейших танцоров выступили Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Итальянцам 36 и 38 лет, соответственно, поэтому вполне возможно этот произвольный танец под музыку из итальянского фильма «Бриллианты» (Diamanti) был их последним прокатом в профессиональной карьере. Так что сегодня вечером они отдали себя полностью и справились достойно (хотя помарку партнера на твизлах проигнорировать нельзя) — 125,30 и итоговые 209,58.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри globallookpress.com

Главную неожиданность со знаком «минус» сотворили Лайла Фир и Льюис Гибсон. Несмотря на четвёртое место после ритм-танца, британцы сохраняли реальные шансы на бронзу. Но, к сожалению, у них входит в привычку не справляться с нервами. Помарки в их исполнении мы уже наблюдали в январе на чемпионате Европы. Теперь в своём шотландском народном танце Лайла сорвала твизл, а Льюис ошибся на поддержке. В результате в произвольной программе они улетели на 12-е место (118,85), а в итоговой таблице — на 7-ю строчку (204,32).

Дальше соперники такие «подарки» друг другу не делали. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выдали очень чувственный прокат программы «Ван Гог», посвященной покойной маме партнерши. Сразу после завершения музыки канадцы не сдерживали слёз и были вознаграждены заслуженной олимпийской медалью — 217,74 и третье место.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс заранее сдаваться в борьбе за первое место не собирались. Они показали классный и стильный танец под «Paint It Black». Но судьи ставили надбавки сдержанно — видимо, приберегая их на французский дуэт.

Выступление Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона под саундтрек из фильма «Кит» (The Whale) называли настоящим искусством. Но стоит признать, что французы откатали неидеально — партнер допустил помарку в твизлах. Тем не менее, в их пользу сыграли большие GOE и компоненты (всего на балл).

Таким образом, Гийом Сизерон стал первым в истории фигуристом, который становился олимпийским чемпионом в танцах на льду с двумя разными партнершами (в 2022-м выиграл с Габриэлой Пападакис). Причём с Лоранс он собирается кататься ещё 4 года до следующей Олимпиады во Франции. А Чок и Бейтс, которым уже 33 и 36, по-видимому останутся без личного золота и будут довольствоваться двумя победами в команде.

Пьедестал почёта в танцах на льду globallookpress.com

Итоговое положение топ-6 дуэтов в танцах на льду:

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 225,82

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 224,39

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 217,74

4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 209,58

5. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 206,72

6. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 204,66

Ждать ли сенсаций у мужчин?

Фигуристы возьмут паузу на один день и вернутся в новостную ленту 13 февраля с произвольной программой у мужчин (начало в 21:00 по московскому времени). Илья Малинин уже выиграл олимпийское золото с командой, а во вторник сделал решающий шаг к личной награде высшей пробы. После короткой программы он на 5,09 баллов опережает Юму Кагияму (108,16 против 103,07).

Американец будет выступать последним, зная, как откатались его основные соперники — помимо японца вблизи располагается Адам Сяо Хим Фа (102,55). Поэтому у него будет возможность прямо перед прокатом ситуативно как упростить контент (ради надёжности), так и усложнить его (ради шоу).

Топ-3 фигуристов в короткой программе сильно оторвалась от остальных: занявший четвёртое место Даниэль Грассль (93,46) отстает от француза на 9 с лишним баллов. Только ошибки лидеров могут внести интригу в борьбу за медали.

Пётр Гуменник в короткой программе занял 12-е место (86,72). Россиянин будет добиваться успеха за счёт технически сложного проката: он собирается прыгнуть пять четверных прыжков, чем может похвастаться разве что Малинин. Даже казахстанец Михаил Шайдоров, который в прошлом году выиграл серебро чемпионата мира, а сейчас располагается на пятой строчке (92,94), заходит только на четыре квада.

Михаил Шайдоров globallookpress.com

Так что, поскольку отставание Петра до 4-го места меньше 7 баллов, чистый прокат может высоко поднять. Правда, препятствием на этом пути может стать невысокая вторая оценка: отсутствие «зачётки» и первый стартовый номер привели к тому, что судьи в короткой программе поставили Гуменнику лишь 18-е компоненты дня. Попадание в предпоследнюю разминку (выход на лёд в 23:13) в этом плане должно помочь.