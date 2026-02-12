Известный журналист и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст поделился информацией о будущем 41-летнего форварда Леброна Джеймса, который является четырехкратным чемпионом североамериканской лиги и выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Леброн Джеймс globallookpress.com

Как сообщил Уиндхорст на YouTube-канале The Rich Eisen Show, межсезонье стало временем, когда сразу четыре клуба проявили интерес к возможному приобретению Джеймса. Среди них — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс», а также две другие команды, названия которых пока не разглашаются.

Контракт Леброна с «Лейкерс» истекает в конце сезона 2025/2026. В составе калифорнийского клуба он выступает с 2018 года и стал чемпионом в 2020-м.