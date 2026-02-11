Андреа Веттер и Марион Оберхофер завоевали золотые медали Олимпиады в Италии в двухместных санях.
Серебряные медали забрали Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина из Германии.
Бронза досталась австрийкам Селине Эгле и Ларе Кипп.
Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Двухместные сани, женщины:
1. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер (Италия) — 1.46,284.
2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) — +0,120.
3. Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (Австрия) — +0,259.
4. Марта Робежниеце/Кития Богданова (Латвия) — +0,512.
5. Шевонна Форган/София Киркби (США) — +1,281.