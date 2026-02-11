В среду, 11 февраля, состоятся соревнования в танцах на льду, пары продемонстрируют произвольный танец. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

22:51 Вращательная поддержка на высокой скорости исполнена, получилось хорошо.

22:50 Синхронные твизлы желтым маркером отмечены.

22:49 Изящная поддержка по дуге помечена зелёным маркером.

22:48 Юлия Турккила и Матиас Верслёйс из Финляндии начали выступление.

22:47 Диана Дэвис и Глеб Смолкин из Грузии получили — 196.02. Текущее 1-ое место.

22:45 Хореографическим скользящим движением завершили выступление грузины, чувственно получилось, хорошо взаимодействовала пара. Комментаторы рассуждают о пошатывании в твизлах.

22:44 Пока 2 желтых маркера, остальные зеленые.

22:43 Дорожка шагов по серпантину чисто выполнена.

22:42 Стационарная поддержка и вращательная поддержка получились хорошо.

22:41 Последовательные повороты на одной ноге желтым маркером помечены.

22:40 Диана Дэвис и Глеб Смолкин из Грузии начали выступление.

22:40 Натали Ташлерова и Филип Ташлер из Чехии получили — 185.00. Текущее 2-ое место.

22:36 Хорошее выступление выдали чехи, с множеством хореографических находок. Но, комментаторы рассуждают о недостатке скорости.

22:36 Диагональная дорожка шагов качественно получилась, справились спортсмены.

22:36 Танцевальное вращение на желтый маркер угодило.

22:35 Поддержка по прямой красиво и чётко исполнена.

22:34 Последовательные повороты на одной ноге удались, здесь зеленый маркер.

22:33 Поддержка по дуге получилась, но желтый маркер от судей.

22:32 Натали Ташлерова и Филип Ташлер из Чехии начали выступление под The Matrix.

22:31 Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак из Канады получили — 187.18. Текущее 1-ое место.

22:29 Оригинально выступили канадцы, с интересными хореографическими находками, все элементы зелеными маркерами помечены. Комментаторы рассуждают о том, что спортсмены нашли свой стиль и сумели воплотить его.

22:27 Хореографическая дорожка шагов, справились и с этим элементом на отлично Мари и Р омен.

22:27 Поддержка по прямой чисто исполнена.

22:26 Синхронные твизлы зелеными маркерами помечены, пока идеально катают спортсмены.

22:26 Вращательная поддержка и стационарная поддержка получились хорошо у канадцев.

22:25 Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак из Канады начали выступление под Cleopatra.

22:18 Начинается разминка следующих пар выступающих олимпийцев.

22:17 Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании получили — 179.45. Текущее 2-ое место.

22:13 Хорошее выступление выдали Фибе и Джеймс, но комментаторы рассуждают про недостаточную яркость представления.

22:13 Хореографическая дорожка шагов так же исполнена чисто.

22:12 Стационарная поддержка + вращательная поддержка получились идеально.

22:12 Танцевальное вращение — желтый маркер от судей, будет пересмотр.

22:11 Красивая поддержка по прямой, зеленым маркером отмечена.

22:11 Диагональная дорожка шагов получилась чисто.

22:10 Синхронные твизлы желтым маркером помечены.

22:10 Последовательные повороты на одной ноге хорошо выполнены спортсменами.

22:09 Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании начали выступление под Romeo and Juliet.

22:08 Катерина Мразкова и Даниэль Мразек из Чехии получили — 181.44. Текущее 1-ое место.

22:05 Хореографическая дорожка шагов завершила выступление чешской пары, хорошо откатали спортсмены. Как в последний раз катали Катерина и Даниэль, выдержав высокую скорость выступления.

22:04 Синхронные твизлы чисто сделаны.

22:03 Поддержка по дуге так же хороша, пока 1 желтый, остальные зеленые маркера.

22:02 Последовательные повороты на одной ноге — зелёный маркер, хорошо справился дуэт.

22:01 Стационарная поддержка исполнена на желтый маркер от судей.

22:01 Катерина Мразкова и Даниэль Мразек из Чехии начали выступление под Malaguena by Ernesto Lecuona.

22:00 Холли Харрис и Джейсон Чен из Австралии получили — 176.39. Текущее 1-ое место.

21:58 Вращательным движением завершили выступление австралийцы, получилось проникновенно и качественно.

21:56 Поддержка по дуге так же на зеленые маркера.

21:56 Диагональная дорожка шагов хорошо выполнена.

21:55 Вращательная поддержка зеленым маркером отмечена, прекрасно исполнили Холли и Джейсон.

21:55 Синхронные твизлы желтым маркером помечены, хотя смотрелись красиво.

21:54 Холли Харрис и Джейсон Чен из Австралии начали выступление.

21:53 Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из Швеции получили — 165.05

Рууд Рейтан и Николай Майоров globallookpress.com

21:50 Много элементов желтыми маркерами отмечены, сложная программа была у шведов. Тем не менее выступление смотрелось хорошо.

21:48 Поддержка по дуге и вращательная поддержка исполнены красиво, но один желтый маркер от судей.

21:47 Хорошо получилась дорожка шагов.

21:46 Синхронные твизлы желтыми маркерами помечены, и будут пересмотрены судьями.

21:45 Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из Швеции начали выступление под Un Girono Per Noi (Romeo and Juliet).

21:45 София Валь и Асаф Казимов из Испании получили — 165.23

София Валь и Асаф Казимов globallookpress.com

21:42 Хорошо выступили испанцы, справившись с олимпийским давлением, все маркера зеленым отмечены. Комментаторы рассуждают про невысокую скорость выступления пары.

21:41 Синхронные твизлы получились хорошо.

21:40 Все маркера пока зеленым отмечены судьями.

21:39 Очень плавное начало программы, всё чисто исполняют партнеры.

21:38 София Валь и Асаф Казимов из Испании начали выступление.

До соревнования

21:30 Спортсмены выходят на лёд, начиная разминку перед выступлениями.

21:25 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

11 февраля фигуристы разыграют первый личный комплект олимпийских медалей. За танцами на льду закрепился статус наиболее предсказуемой дисциплины фигурного катания. Однако сейчас перед произвольной программой закрутилась неслабая интрига. Победители последних 3 чемпионатов мира и 2-кратные олимпийские чемпионы в команде Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые перед началом сезона, считались главными фаворитами предстоящей Олимпиады, в ритм-танце заняли второе место (89,72). Лидерство захватили Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (90,18). Да, французы — опытные фигуристы, но они проводят лишь первый совместный сезон, и уже могут стать лучшим танцевальным дуэтом четырёхлетия. К тому же произвольный танец у них, как правило, удаётся лучше, чем у американцев. В среду вечером предстоит игра нервов — ошибаться нельзя, ведь на кону олимпийское золото.

Но сначала мы узнаем обладателей бронзовых медалей (по умолчанию предполагаем, что в соперничество между Фурнье-Бодри/Сизерон и Чок/Бейтс никто не вклинится). В понедельник третье место заняли вице-чемпионы мира двух последних сезонов Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18). Вроде бы неудивительный расклад, но в этом сезоне предпочтительнее канадского дуэта выглядели Лайла Фир и Льюис Гибсон (в т.ч. в команднике). Однако в личном турнире британцы выступили слабее и получили всего 85,47. Также не стоит сбрасывать со счетов Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,28). При безошибочных прокатах диспозиция вряд ли поменяется, но гарантировать отсутствие помарок никто не сможет.

