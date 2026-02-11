Бронзовый призёр Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов прокомментировал результаты российского лыжника Савелия Коростелева в спринте на ОИ-2026.

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев globallookpress.com

«Насколько неожиданный результат у Савелия Коростелёва получился в спринте?  Для спринта это просто космос.  Даже если бы он прошел дальше, такое отставание не оставляет никаких шансов.  Конкурировать на таком уровне с таким отставанием невозможно.  Можно сказать так, мы звёзд с неба не хватаем.  Тем более, что спринт — не его специализация.  Ему банально не хватает тут опыта.  Нужны специальные тренировки.  Побеждать в этой дисциплине будут Клебо и французы, которые имеют свою спринтерскую группу и чётко готовятся к этой дисциплине.  Клебо — это стоящий особняком спортсмен, который готов побеждать во всех спринтерских гонках в этом сезона.

Савелий внушил надежды болельщикам своим четвертым местом в скиатлоне?  Даже если Усейн Болт пробегает стометровку или двести метров на Олимпиаде быстрее всех, то у него не будет шансов на десятикилометровой дистанции.  Здесь то же самое.  Есть ярковыраженные специалисты в спринте.

Какие перспективы у Коростылева в дальнейшем?  Они хорошие.  В десятке коньковым ходом и с раздельным стартом будет сложно.  Но у Савелия высокие шансы забраться повыше.  В марафоне вообще всё может случиться.  Мы видели разные исходы», — цитирует Алыпова LiveResult.

Напомним, что Коростелев занял 35-е место в спринге и не смог пробиться в четверфинал на Олимпиаде в Италии.