Бронзовый призёр Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов прокомментировал результаты российского лыжника Савелия Коростелева в спринте на ОИ-2026.

Савелий Коростелев globallookpress.com

«Насколько неожиданный результат у Савелия Коростелёва получился в спринте? Для спринта это просто космос. Даже если бы он прошел дальше, такое отставание не оставляет никаких шансов. Конкурировать на таком уровне с таким отставанием невозможно. Можно сказать так, мы звёзд с неба не хватаем. Тем более, что спринт — не его специализация. Ему банально не хватает тут опыта. Нужны специальные тренировки. Побеждать в этой дисциплине будут Клебо и французы, которые имеют свою спринтерскую группу и чётко готовятся к этой дисциплине. Клебо — это стоящий особняком спортсмен, который готов побеждать во всех спринтерских гонках в этом сезона.

Савелий внушил надежды болельщикам своим четвертым местом в скиатлоне? Даже если Усейн Болт пробегает стометровку или двести метров на Олимпиаде быстрее всех, то у него не будет шансов на десятикилометровой дистанции. Здесь то же самое. Есть ярковыраженные специалисты в спринте.

Какие перспективы у Коростылева в дальнейшем? Они хорошие. В десятке коньковым ходом и с раздельным стартом будет сложно. Но у Савелия высокие шансы забраться повыше. В марафоне вообще всё может случиться. Мы видели разные исходы», — цитирует Алыпова LiveResult.

Напомним, что Коростелев занял 35-е место в спринге и не смог пробиться в четверфинал на Олимпиаде в Италии.