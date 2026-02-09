Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА против «Чикаго», который состоится во вторник, 10 февраля. Об этом говорится в официальном отчёте лиги о травмах — 19-летнему игроку предоставлен плановый отдых.

Егор Дёмин globallookpress.com

Дёмин был выбран «Нетс» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. В своём дебютном сезоне он уже провёл 45 встреч, 38 раз выходя в стартовой пятёрке. В среднем россиянин набирает 10,7 очка, делает 3,1 подбора и 3,3 результативной передачи за 24,8 минуты на паркете.

На данный момент «Бруклин» занимает 13-ю позицию в Восточной конференции — у команды 14 побед и 37 поражений в сезоне-2025/26.