На Олимпийских играх 2026 года швейцарские горнолыжники Франьо Фон Алльмен и Танги Неф выиграли золотую медаль в командной комбинации, которая включала скоростной спуск и слалом. Их общее время составило 2 минуты 44,04 секунды, что позволило им занять первое место.

Франьо Фон Алльмен globallookpress.com

Серебряные награды получили австрийцы Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер, а также швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейар. Оба дуэта показали одинаковое время — 2 минуты 45,03 секунды.

Олимпиада в Милане и Кортина д'Ампеццо завершится 22 февраля.